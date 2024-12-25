Уролог предупредил о повышенных рисках перелома пениса в новогодние праздники

Количество представителей сильного пола, которые обращаются в клиники с переломами пениса, во время зимних праздников значительно увеличивается. Об этом поведал врач-уролог Жахонгир Муминов.

Ключевой причиной столь интимной травмы на Новый год он в беседе с изданием life.ру назвал чрезмерное увлечение алкогольными напитками.

Перелом, как правило, становится следствием воздействия грубой физической силы на эрегированный половой орган

Нередко виновницей травмы становится женщина. Особенное, если во время полового контакта она пребывает в позе наездницы.

«Да, это правда. В праздничные дни таких травм не просто больше, а намного-намного больше», - заключил медик.