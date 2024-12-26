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Эксперты назвали самые опасные места для гирлянд в квартире

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Эксперты назвали самые опасные места для гирлянд в квартире
В России / О разном
Фото из открытых источников

Считанные дни остались до Нового года. Большинство россиян уже поставили ёлку, украсили её игрушками. И о гирлянде не забыли - без мигающих огоньков и праздник не праздник. Эксперты призывают проверить: а правильное ль место было выбрано? Если нет, гирлянда может представлять серьезную опасность для членов семьи, пишет Пятый канал.

Какую гирлянду выбрать?

Эксперты акцентируют внимание на том, что гирлянда не должна соприкасаться с мишурой. Следует иметь в виду, что фольга металлизированная и может замкнуть проводку. А это риски возникновения пожара.

Специалисты не советуют размещать электрические гирлянды на балконах или лоджиях в виду того, что на них может попасть снег или дождь.

При выборе гирлянды стоит обращать внимание на маркировку.

Изделия IP-20 можно развешивать исключительно в закрытых помещениях.

Гирлянды IP-44 можно повесить на окно снаружи, но только при условии, что оно находится под навесом.

Гирлянды, которые можно повесить на улице, имеют маркировку IP-65-67. Они обладают мощной защитой от попадания влаги.

Информационное агентство «Informing»

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