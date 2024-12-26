Гражданам в России назвали страны, куда можно отправиться в 2025 году без визы

Турагент Наталия Ансталь рассказала россиянам, в какие страны они могут махнуть в 2025 году, не заморачиваясь с оформлением визы. Список довольно обширный.

В интервью NEWS.ru специалист отметила, что визы не надо оформлять, направляясь в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Молдову, Шри-Ланку, Филиппины. И это еще не весь список. В нем также значатся Оман, Катар, Таиланд, Саудовская Аравия, Черногория, Куба, Индонезия, Египет, Маврикий, Марокко, Сейшелы, Тунис и другие.

По словам турагента, для того, чтобы туда отправиться на отдых, визы не надо - достаточно иметь заграничный паспорт.

Собеседник издания добавила, что в некоторых странах виза ставится уже непосредственно после прилета.