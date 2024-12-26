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«Страну развалила не я»: Роднина отреагировала на претензии о гражданстве США у ее дочери

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«Страну развалила не я»: Роднина отреагировала на претензии о гражданстве США у ее дочери
В России / Спорт / Знаменитости
Фото из открытых источников

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью изданию Sport24 ответила на вопрос о том, задевают ли ее упреки и претензии об американском гражданстве ее дочери.

Алене Миньковской, наследнице звезды спорта, сейчас 38 лет

Роднина родила ее от кинопродюсера Леонида Миньковского, своего второго мужа. Как и отец, Алена проживает в Соединенных Штатах Америки.

Из-за этого в сторону ее матери в России постоянно звучат претензии. Роднина весьма спокойно на них реагирует.

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. Страны не стало, когда я работала в США по контракту. А у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни», — объяснилась олимпийская чемпионка.

РИА «Информинг» напоминает, что вместе с родителями Ириной Родниной и Леонидом Миньковским их дочь Алена переехала из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки, когда ей было только четыре года.


Информационное агентство «Informing»

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