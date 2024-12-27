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Mash сообщил о том, что состояние актера Евгения Косырева резко ухудшилось

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Mash сообщил о том, что состояние актера Евгения Косырева резко ухудшилось
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Состояние Евгения Косырева резко ухудшилось, сообщает Тelegram-канал Mash. В театре имени Вахтангова в Москве, где он был заявлен в ряде спектаклей, актера пришлось заменить на другого актёра.

О госпитализации Косырева стало известно 24 декабря

Телеканал Рен ТВ сообщил, что 42-летнего артиста увезли в реанимационное отделение одной из столичных больниц прямо из театра. Он жаловался на боли в животе.

Источник, ссылаясь на инсайдерские данные, уточнил что у Евгения Косарева проблемы с брюшной полостью. В больнице ему провели операцию по откачке жидкости.

Телеграм-канал пишет, что сейчас состояние Косырева оценивается как тяжелое. Артист находится на кислородной поддержке.

В больницу Косырев попал уже второй раз за месяц. Уточняется, что в первых числах декабря его тоже госпитализировали. Тогда врачами было проведено дренирование брюшной полости и в общей сложности откачано 20 литров жидкости.

Проблемы у артиста возникли на фоне болезни печени.

По информации газеты «Коммерсантъ», роль Кушака, которую играл до госпитализации артист, сыграет Аскар Галимов.

Информационное агентство «Informing»

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