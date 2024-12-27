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Увлекаться не стоит, а лучше вообще не пить: диетолог напомнил об опасности газированных алкогольных напитков в новогоднюю ночь

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Увлекаться не стоит, а лучше вообще не пить: диетолог напомнил об опасности газированных алкогольных напитков в новогоднюю ночь
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян призвал россиян не увлекаться газированным алкоголем в новогоднюю ночь. В идеале, лучше вообще не пить, чтобы не навредить здоровью.

Тутельян объяснил, что пузырьки в игристом либо коктейлях усиливают всасывание алкоголя в кровь, а также и его токсическое воздействие.

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«За новогодним столом правильнее отказаться от алкоголя, ведь можно очень легко перестать себя контролировать, а когда выпьешь много, то праздника у тебя точно не будет, будут лишь неприятности», — высказался диетолог.

Специалист также рекомендовал не ограничивать себя в еде в преддверии праздника и питаться, как обычно. Такой подход позволит не переесть за новогодним столом.

РИА Информинг ранее рассказывал читателям о распространенной новогодней традиции с забрасыванием трусов на люстру ради привлечения денег. Об этом - в новости «Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь»: необычные способы загадывания желаний в волшебную новогоднюю ночь».

Информационное агентство «Informing»

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