Увлекаться не стоит, а лучше вообще не пить: диетолог напомнил об опасности газированных алкогольных напитков в новогоднюю ночь

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян призвал россиян не увлекаться газированным алкоголем в новогоднюю ночь. В идеале, лучше вообще не пить, чтобы не навредить здоровью.

Тутельян объяснил, что пузырьки в игристом либо коктейлях усиливают всасывание алкоголя в кровь, а также и его токсическое воздействие.

Игристое вино может быть «коварным»

«За новогодним столом правильнее отказаться от алкоголя, ведь можно очень легко перестать себя контролировать, а когда выпьешь много, то праздника у тебя точно не будет, будут лишь неприятности», — высказался диетолог.

Специалист также рекомендовал не ограничивать себя в еде в преддверии праздника и питаться, как обычно. Такой подход позволит не переесть за новогодним столом.

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