Россиян предупредили о схеме мошенничества с использованием NFC

Россияне могут столкнуться с новой схемой мошенничества с использованием NFC. Об этом граждан предупредили аналитики отечественной компании «Доктор Веб», передает «Астера».

В последнее время по миру начала активно распространяться новая версия банковского трояна NGate.

Как внедряется виртуальный патоген?

Благодаря данному вирусу аферисты получают возможность завладевать средствами своих жертв, используя данные с NFC-чипов их смартфонов.

Троян NGate впервые в поле зрения специалистов по кибербезопасности попал осенью 2023 года. Злоумышленники использовали его для атак на клиентов банков Чехии.

В процессе применялась социальная инженерия и фишинг, что позволяло мошенникам получить доступ к NFC-функционалу жертв.

После «обката» схема начала распространяться по многим странам мира. Добралась и до России. Мошенники ее слегка «апгрейдили». Своим потенциальным жертвам они предлагают получение социальных выплат через звонки и сообщения, посредством которых отправляют их скачать приложения с вредоносным ПО.

После открытия вирус устанавливается и предлагает своей жертве пройти верификацию через NFC - приложить карту к смартфону, вводить PIN-код - чтобы считывать данные карты.

Выуженная информация может быть использована для обналичивания денег через банкомат либо через данные для бесконтактных платежей.

Специалисты напоминают: ни в коем случае нельзя раскрывать PIN и CVV-коды, а также переходить по сомнительным ссылкам.