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Педиатр назвала новогодние блюда и закуски, которые не рекомендовано есть детям

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Педиатр назвала новогодние блюда и закуски, которые не рекомендовано есть детям
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Не все блюда и закуски на новогоднем столе, которые позволительны взрослым, можно есть детям. Об этом родителей предупредила педиатр Евгения Малыгина.

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В разговоре с «Газетой.Ru» она посоветовала мамам и папам не давать деткам младше 3-5 лет главный деликатес - красную и черную икру. Врач пояснила, что это сырой продукт, не исключено наличие в нем паразитов. Кроме того, он может спровоцировать аллергическую реакцию.

Соленой и даже слабосоленой рыбой также не стоит угощать дошкольников. Педиатр пояснила это рисками заражения ботулизмом.

По той же причине детям не стоит есть и домашние заготовки, в том числе консервированные огурчики, помидорчики и грибочки.

Дичь, которая считается украшением новогоднего стола, деткам употреблять тоже запрещено. Это мясо, не прошедшее контроль. Приготовленные из него блюда могут грозить паразитарными инвазиями.

Врач также призвала родителей следить за тем, чтобы ребенок не употреблял много разнообразных блюд, так как могут возникнуть сложности с перевариванием пищи.

Информационное агентство «Informing»

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