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Аналитик: Если у вас есть 6-7 млн рублей, можно безбедно жить на проценты

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Аналитик: Если у вас есть 6-7 млн рублей, можно безбедно жить на проценты
В России / Экономика
Фото из открытых источников

Нынешняя процентная ставка позволяет получать приличный доход и жить безбедно. При условии, что на депозите лежит достаточная сумма. Об этом в беседе с агентством экономических новостей «Прайм» поведал главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич, передает РИА «Informing».

Достаточная сумма для хорошего дохода посредством вклада - несколько миллионов рублей

Аналитик Зварич отметил, что возможность получения дохода от депозита определяется практически всегда двумя факторами - уровнем расходов семьи и величиной процентных ставок.

По его словам, чтобы иметь для текущих потребностей порядка 100 тысяч рублей в месяц, необходимо иметь на счету в банке сумму в 6,7 миллионов рублей. При условии, что процентная ставка по вкладу составляет 20 процентов. В расчет принят и налог на доходы физлиц при ключевой ставке 21 процентов.

Обеспечить устойчивый доход, отметил аналитик, можно путем правильно выбранного вклада с хорошими условиями сроком на три-пять лет.



Информационное агентство «Informing»

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