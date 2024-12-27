Стилист встал на защиту 15-летней Анны Пересильд, которую хейтят за слишком откровенные наряды

Популярную российскую актрису Юлию Пересильд в Сети буквально захейтили за наряды ее 15-летней дочери Анны, звезды сериала «Слово пацана».
Пользователи считают, что для ее возраста они чрезмерно сексуальны и провокационны. Достается и юной звезде. В защиту ее выступил стилист Никита Карстен.
Образы Анны Пересильд - в стиле современной российской молодежи
Он восхитился, как тонко Анна в своем возрасте чувствует собственную индивидуальность, передают «Страсти».
Как стилист в образах юной звёздочки отечественного кино он не увидел ничего вызывающего - они в стиле современной молодежи и, подчеркнул он, совершенно не провокационные.