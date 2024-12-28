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Под них готовка пойдет веселее: ТОП-5 песен для новогоднего настроения по версии РИА «Informing»

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Под них готовка пойдет веселее: ТОП-5 песен для новогоднего настроения по версии РИА «Informing»
В России / Приметы и Праздники
Фото из открытых источников

Новый год к нам не идет, а просто мчится. Хозяйки уже продумали праздничное меню и закупаются необходимыми продуктами. Некоторые заготовки будут сделаны с вечера 30 декабря. Ну а 31-го многим женщинам придется провести на кухне не один час.

Когда что-то готовишь подолгу, всегда необходим фон

Традиционно многие включают по телевизору либо на ПК всеми любимый фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Невзирая на динамичный сюжет, готовка под эту картину какая-то монотонная, ведь все реплики, как ни крути, мы знаем наизусть.

Для тех, кто еще не проникся настоящим новогодним настроении и ощущением главного праздника года, предлагаем отойти от установившейся традиции и нарезать салаты либо запекать мясо под веселые новогодние песни. В этот Новый год важен бит!

РИА «Информинг» предлагает 5 праздничных композиций, которые фоном будут помогать хозяйкам готовить. Естественно, можно внести коррективы и дополнить плейлист. Мы же старались выбрать динамичные композиции - лирика и «медляки» даже о новогоднем чуде прекрасны, но, согласитесь, иногда навевают грусть...

«Дискотека Авария». Песня «Новогодняя»

Песня, практически, классика. 17 лет ей уже. Не одно поколение россиян встречало под неё Новый год, а это дорогого стоит. Самое удивительное, что по стилю она не кажется устаревшей и даже сейчас выдается вполне современной композицией, в духе времени.

Поэтому задорная новогодняя песенка о Деде Морозе с бородой из ваты точно приподнимет вам настроение, а нарезать оливье под нее можно, даже пританцовывая. Только будьте осторожны с кухонным ножом, чтобы ненароком пальчик не задеть.

Наташа Королева и Герман Титов. «Мой Дед Мороз»

Эта песенка семилетней давности - идеальная звуковая дорожка не только в качестве фона для предновогодней готовки, но и для домашней дискотеки. К слову, рекомендуем не только слушать, но и хотя бы одним глазком просматривать клип.

 

Он у Наташи Королёвой и Германа Титова получился просто улетным. Драйв, юмор, бит - в общем все, что надо...

Кристина Орбакайте. «Новый год, камон»

«Так давайте вместе крикнем: «Новый год, камон» - поет Кристина в песне от 2020 года.

Трек у нее действительно получился драйвовый. Клип тоже ничего.

Тем более что вместе с Кристиной главную роль в нем сыграл её партнёр по фильму «Любовь-Морковь» Гоша Куценко.

Мария Федункив. «Новогодняя»

После всем известных событий популярная украинская певица-проводница перестала приезжать в Россию и выступать с концертами.

Однако в России появилась своя Верка Сердючка. С ролью певицы-«зажигалочки» на праздниках отлично справляется Марина Федункив. Ее песня «Новогодняя» непременно должна звучать на праздники.

Кай Метов. «Новогодняя» («Пляшут дяди, пляшут тети)

Ну и последнее место в нашем ТОПе занимает Кай Метов с песней «Новогодняя» («Пляшут дяди, пляшут тети). Это самый новый трек в нашем хит-параде песен для новогоднего настроения. Кай Метов выпустил его несколько дней назад, аккурат незадолго до наступления 2025 года.

Хотелось бы надеяться, что после предложенных нами новогодних треков праздничное настроение не заставило себя долго ждать.

Информационное агентство «Informing»

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