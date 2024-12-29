Диетолог рассказала, какой из любимых новогодних салатов россиян наименее калорийный

Новогодних салатов на праздничном столе всегда стоит много. Каждый раз хозяйки хотят удивить близких и гостей чем-то новеньким, изысканным. Но особое место среди разнообразия блюд занимают такие салаты, как оливье, селёдка под шубой и «Мимоза».

Калорийность «Мимозы», «Шубы» и оливье

Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова назвала наименее калорийный из традиционных новогодних салатов.

По ее словам, в плане низкой калорийности «Мимоза» и сельдь под шубой несомненно выигрывают. Их калорийность - порядка 140 калорий на 100 граммов. Оливье и салат с крабовыми палочками посытнее будут. Их пищевая ценность стартует от 150-155 калорий на 100 граммов.

В беседе с городским агентством новостей «Москва» диетолог призвала не забывать о том, что оливье среди других салатов отличается повышенным содержанием насыщенных жиров и соли.

Сельдь, которая «укрывается» овощной шубой, также считается продуктом с высоким содержанием соли. Однако у нее есть преимущество. Эта жирная рыба - источник кислот омега-3 и витамина D.

Но «Мимоза» все же на этом фоне выделяется. Во-первых, она менее калорийна. Во-вторых, она содержит меньше соли. В-третьих, входящая в состав рыбная консерва, как правило, тоже является источником омега-3.

Диетолог Стародубова посоветовала гражданам в РФ стараться делать новогодние салаты более полезными.

К примеру, в любимый оливье вместо колбасы можно добавить отварное мясо индейки.

Курица тоже подойдет. Солёный огурец можно заменить на свежий овощ, а заправку сделать не из майонеза, а из нежирной сметаны.

«Мимозу» тоже можно сделать более полезной, если заменить консервированную рыбу на отварную либо приготовленную на пару.

Для «Шубы» лучше выбирать слабосоленую рыбу. А слои салата, желательно, не подсаливать.

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