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СМИ раскрыли райдер Анжелики Варум на 2025 год

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СМИ раскрыли райдер Анжелики Варум на 2025 год
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Почти два года в России ходили слухи о том, что после начала специальной военной операции Анжелика Варум перестала выступать на сцене и вообще переехала жить в США, к дочери.

Информация эта, как оказалось, далека от реальности. Певица уже начала брать заказы на выступления в этом году. Её райдер раскрыл Shot.

Источник сообщает, что Варум согласна выступить на корпоративе, но заказчику надо заплатить ей гонорар в размере 4 миллионов рублей.

У артистки есть требования к гримёрке и к тому, что в ней должно находиться. Это четыре бутылки качественной воды и бутылка дорогого коньяка.

Для передвижения по городу звезде должен быть представлен автомобиль бизнес-класса не позднее 2010 года выпуска.

Предположительно, Анжелика страдает аллергией, поскольку требует, чтобы в номере отеля не было никаких пуховых одеял, перин и подушек - постельные принадлежности необходимы исключительно синтепоновые.ъ

Съёмки без предварительного согласования с менеджером исполнительницы запрещены

Информационное агентство «Informing»

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