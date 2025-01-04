Верховный шаман России пообещал, что 2025-й год будет мягким

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол пообещал гражданам страны, что наступивший год будет мягким.

Символом 2025-го является Змея

Это рептилия, которая, как никто другой, приближена к земле - она по ней ползает. Поэтому талисман года сделает все для того, чтобы защитить ее.

По словам верховного шамана, Год Змеи обещает быть спокойным и мягким, без каких-либо катаклизмов или глобальных катастроф.

Даже погода не будет столь суровой. О крепких морозах этой зимой стоит позабыть. Минусовая температура будет комфортной.

Поскольку змея ближе всех к земле, с нее и питается, поэтому она сделает все для того, чтобы год, которому она покровительствует, был урожайным. Следовательно, голод человечеству не угрожает.

«Змея ползет по земле, Змея защищает землю», — сказал, резюмируя, шаман.