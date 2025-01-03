«Пик напряженности продлится до мая»: астролог Сергей Згазинский поделился прогнозом на 2025 год

Мурманский астролог Сергей Згазинский заявил, что 2025 год будет довольно напряженным. В своём прогнозе для издания «Би-порт» он напомнил, что Плутон будет в Водолее. Эту планету астрологи традиционно связывают с глобальными процессами как в мире, так и в стране.

По его словам, в России они в этом году обретут итоговое оформление.

Марс зайдет в оппозицию к Плутону вначале этого года

Это, отмечает астролог, означает, что стоит ожидать серьезного напряжения. На пик оно выйдет в новогоднюю неделю и может продлиться вплоть до мая.

Март сего года обещает некоторые изменения. Астролог Згазинский увидел рост показателей напряжённости у избранного президента США Дональда Трампа. Согласно его трактованию, это может стать самым подходящим временем для проведения мирных переговоров.

В заключении он подчеркнул, что и этот год потребует от людей выдержки, а также способности адаптироваться к происходящим изменениям.