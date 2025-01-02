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В Роскачестве перечислили категории подарков, которые нельзя вернуть в магазин

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В Роскачестве перечислили категории подарков, которые нельзя вернуть в магазин
В России / Полезно знать
Фото из открытых источников

В Роскачестве перечислили категории подарков, которые нельзя вернуть в магазин. Комментарий пресс-службы ведомства приводит РИА Новости.

Существует перечень так называемых невозвратных товаров

Их, за единственным исключением, нельзя вернуть в магазин. Точка продажи примет товар назад лишь в одном случае - если присутствует брак.

«В ряде случаев – и то только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя либо получателя подарка привели к поломке», — прояснили данный момент в Роскачестве.


В список невозвратных подарков, как подчеркивается, входят продукты, электроника и бытовая техника, косметика, парфюмерия, белье и предметы личной гигиены, чулочно-носочные изделия, а также «ювелирка» - речь об изделиях из драгоценных металлов, с использованием драгоценных камней.

Что касается возвращения товаров, которые разрешается вернуть по закону, то сделать это надо в отведенный срок - от 14 до 30 дней.

Информационное агентство «Informing»

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