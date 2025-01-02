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Аллергикам на заметку: у москвички случился отек Квинке после того, как она полакомилась бутербродом с новогодним деликатесом

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Аллергикам на заметку: у москвички случился отек Квинке после того, как она полакомилась бутербродом с новогодним деликатесом
В России / Москва / Происшествия
Фото из открытых источников

Москвичка полакомилась бутербродом с новогодним деликатесом и едва не распрощалась с жизнью. Благо, ее близкие вовремя вызвали бригаду скорой помощи и девушку спасли. О происшествии в новогоднюю ночь рассказал Telegram-канал Shot.

Вечером 31 декабря 25-летняя жительница Москвы пришла в гости встречать Новый год вместе со своим молодым человеком и его родителями.

За новогодним столом она съела бутерброд с красной икрой. Вскоре после этого ей стало плохо. У девушки случился отек Квинке.

Ближе к бою курантов у москвички распух язык и она начала задыхаться. Прибывшие по вызову врачи сразу поняли, в чем дело - пациентке сделали необходимые инъекции. Ей стало легче.

Выяснилось, что у нее аллергия на красную икру. Со слов ее самой и хозяев, угощалась она деликатесом с пластиковой банки, привезенной из Сахалина.

Красная икра - известный аллерген. Она и спровоцировала отек Квинке с удушьем.

Москвичка уверяет, что до этого случая аллергией на красную икру не страдала.

Информационное агентство «Informing»

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Аллергикам на заметку: у москвички случился отек Квинке после того, как она полакомилась бутербродом с новогодним деликатесом

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