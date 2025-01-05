Анна Хилькевич сожалеет об ошибке, которую допустила в новогоднюю ночь - теперь расхлебывает последствия

Актриса Анна Хилькевич признала, что допустила ошибку, позволив позволив своим старшим детям не только посидеть за новогодним столом, но и лечь спать гораздо позже обычного. В результате устоявшийся распорядок дня был сбит.
Знаменитости и ее мужу теперь приходится расхлебывать последствия
По словам звезды, у старших дочерей из-за полностью сбитого режима начались регулярные перепады настроения. Родители теперь сталкиваются со слезами, криками и постоянными истериками. По вечерам девочки не хотят засыпать рано, как прежде.
Звезда сериала «Универ» заявила, что ей и мужу больше такие качели не нужны.
В следующем году они не намерены позволять дочерям засиживаться допоздна - «в час ночи спать пойдут».