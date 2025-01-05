Анна Хилькевич сожалеет об ошибке, которую допустила в новогоднюю ночь - теперь расхлебывает последствия

Актриса Анна Хилькевич признала, что допустила ошибку, позволив позволив своим старшим детям не только посидеть за новогодним столом, но и лечь спать гораздо позже обычного. В результате устоявшийся распорядок дня был сбит.

Знаменитости и ее мужу теперь приходится расхлебывать последствия

По словам звезды, у старших дочерей из-за полностью сбитого режима начались регулярные перепады настроения. Родители теперь сталкиваются со слезами, криками и постоянными истериками. По вечерам девочки не хотят засыпать рано, как прежде.

«Расхлебываем последствия позднего новогоднего засыпания наших старших девочек. Их нервная система совсем не предназначена для того, чтобы даже раз в год лечь спать не вовремя, а в 3-4 утра. Наблюдаю второй день плаксивых, капризных и с трудом засыпающих вечером девочек», — написала Анна в Telegram.

Звезда сериала «Универ» заявила, что ей и мужу больше такие качели не нужны.

В следующем году они не намерены позволять дочерям засиживаться допоздна - «в час ночи спать пойдут».