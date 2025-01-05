«Informing» изучил новогодние кулинарные TikTok-тренды и выяснил, оказали ли они влияние на праздничные столы россиян

Пока идет подготовка к Сочельнику и празднованию Рождества Христова, РИА «Informing» изучил новогодние кулинарные ТikТok-тренды и выяснил, оказали ли они влияние на праздничные столы россиян.

Первое и самое главное. Классические новогодние салаты - оливье, «Мимоза» сельдь под шубой и крабовый-традиция уже давно устоявшаяся, от которой граждане страны и при встрече 2025 решили не отступать.

Но все же важно обратить внимание на один момент.

Советская подача этих блюд для многих граждан осталась в прошлом

На смену ей пришла креативная презентация любимых новогодних салатов. Например, сельдь под шубой часто подают на стол в виде рулета или роллов, а оливье или крабовый салат оформляют в виде елки или Деда мороза.

А вот что из нового появилась на столах граждан РФ на Новый год, так это горячие блюда с необычными сочетаниями вкусов. К примеру, запеченная с экзотическими фруктами курица, мясо в медовом соусе, рыба с овощами и фруктами.

В большинстве своем россияне отошли и от калорийных масляных тортов. На этот Новый год в тренде у хозяек были десерты без выпечки. В частности, гостей угощали тарталетками с ягодами, чизкейками, легкими муссовыми или желейными тортами.

Традиционными остались и закуски. На новогодний стол ставили мини-бутерброды с красной икрой и красной рыбой, а также канапе с различными намазками.