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Популярный стример Максим Спокойнич умер в 28 лет от рака

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Популярный стример Максим Спокойнич умер в 28 лет от рака
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский стример Максим «Spokoynich» Спокойнич, получивший известность на платформах Twitch в категориях Dota 2 и Just Chatting, скончался. Ему было всего лишь 28 лет. Причиной смерти стримера Спокойнича стал рак лимфоузлов, уточняет «Газета.ру».

О смерти Максима в его Telegram-канале сообщила его девушка Лиза

По ее словам, утром парень потерял сознание. Медики поспешили к пациенту, но его уже не спасли - менее чем через час они констатировали его смерть.

Лиза тяжело переживает утрату и благодарна любимому человеку за время, проведенное вместе. Она также отметила силу его духа и желание жить.

«Рада, что все твои трудности я проходила вместе с тобой. Я знаю, как ты сильно мучился, но ты был невероятно сильным», — отметила девушка.

Максим Спокойнич появился на свет в Москве в 1996 году. Его IRL-стримы быстро сделали его популярным. На канале парня в Twitch было свыше 260 тысяч подписчиков.

Новость о смерти любимого стримера стала для них настоящим шоком. Тем более что в канун Нового года он поздравил их с наступающим, пообещав хороший подарок.


Информационное агентство «Informing»

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