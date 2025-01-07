Как устроить печени детокс после новогодних и рождественских застолий: перечень продуктов, которые стоит включить в рацион

Новогодние и рождественские застолья - это не только веселье и «праздник живота», но и чрезмерная нагрузка на печень. Тяжелая пища, алкоголь - со всем этим ей приходится справляться. Состояние здоровья этого органа влияет на работу всего организма. Как именно, зависит от того, насколько быстро она справляется с выведением токсинов.
Алкоголь и тяжелые блюда перегружают печень, снижают ее функциональные способности
Врачи советуют после новогодних праздников устроить главному организма своего рода детокс.
Речь не о специальных препаратах. Поддержать здоровье печени можно включением в рацион продуктов, которые будут способствовать ее восстановлению и очищению, выведению токсинов.
Полезными в этом плане являются богатые антиоксидантами фрукты.
Общеизвестно, что грейпфрут помогает снизить воспаление и улучшает детоксикационные свойства печени. Полезен и виноград. Он -кладезь антиоксидантов. Причем, они содержатся не только в мякоти ягод, но и в косточках.
Фруктами, которые помогут печени в процессе выведения токсинов, является также авокадо и яблоки.
Отдельно стоит поговорить об овощах. Настоящим детокс-корнеплодом является морковь. Она защищает печень благодаря высокому содержанию флавоноидов.
Также после праздничных застолий для здоровья печени рекомендуется употреблять брокколи, брюссельскую капусту и свекольный сок, которые способствует очищению, а также содержащие аргинин грецкие орехи. Это вещество в составе стимулирует активное выведение токсинов из печени.