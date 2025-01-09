Невеста 28-летнего стримера Максима Спокойнича рассказала, что незадолго до его смерти они планировали пожениться

В минувшую среду, 8 января, на странице 28-летнего стримера Максима Спокойнича в социальной сети появилась страшная запись. Его невеста Лиза сообщила подписчикам, что он скончался. Парень был болен, боролся с раком лимфоузлов и надеялся, что выйдет победителем этой битвы.
Лиза призналась, что они с Максом обсуждали планы на будущее и вскоре планировали пожениться
Его невеста была с ним до его последнего вздоха.
По словам девушки, она проснулась в шесть часов утра, услышав, что ее любимый задыхается.
Ни Лизе, ни прибывшем по вызову врачам не удалось спасти стримера.
Под Новый год, поздравляя подписчиков с праздником у себя в социальной сети, Spokoynich
обещал им сюрприз. Видимо, он имел в виду свою женитьбу. Стать законным мужем своей любимой ему так и не суждено было - он ушел в 28 лет.
Свадьба должна была состояться в ближайшее время.
О том, где и когда состоятся похороны стримера Спокойнича девушка распространяться не стала, поскольку семья опасается происков вандалов.