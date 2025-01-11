Обнародовано новое пророчество Жириновского на 2025 год: Россия вернется в границы СССР

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского после смерти часто называли пророком. Именно он, как показали события осени 2023 года, предвидел кризис на Ближнем Востоке.

После этого СМИ все чаще стали перечитывать его высказывания и находить много совпадений из того, что уже сбылось.

Найдено новое пророчество Жириновского

В 2023-м зампред Госдумы Борис Чернышов случайно нашел в рабочих записках политика один интересный абзац, с отсылкой к 2025 году. Возможно, на момент написания это было некое подобие плана, но сейчас оно воспринимается как видение.

2025 – объединение Русского мира в границах СССР как минимум, и в границах славянского мира как максимум - к 2040, - писал Жириновский.

Ради справедливости стоит отметить, что не все из того, что он прогнозировал на 2024-й, сбылось.

В частности, он утверждал, что «выборов в Украине не будет, потому что Украины не будет».

Первое сбылось. А вот Украина существует, передает Медиапоток.