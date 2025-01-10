Колбасу с антибиотиками нашли на заводе в Свердловской области

Колбаса с антибиотиками в составе представляет серьёзную угрозу для здоровья человека.

Именно такую обнаружили на одном из мясоперерабатывающих заводов Свердловской области. Об этом рассказали в агентстве URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Антибиотики, как следует из сообщения, содержались в сервелате. На пробу этот вид колбасы на мясоперерабатывающем предприятии региона был взят ещё в декабре минувшего года. Сервелат исследовали в лаборатории.

В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — прокомментировали в Росхозсельнадзоре.

Антибиотик, который был найден в сервелате-офлоксацин.

Готовая продукция из переработанного мяса не должна его содержать.

Наличие в сервелате антибиотика может указывать на то, что продукция была изготовлена из мяса животных, которых лечили антибактериальными препаратами.

Для потребителей такой сервелат опасен в первую очередь потому, что из-за лекарства может развиться резистентность к антибиотику у бактерий, которые находятся в организме человека.