В Пятигорске создали особую рецептуру хлеба для диабетиков и людей, переболевших COVID-19

Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали уникальную технологию приготовления хлеба и хлебцев для людей с инсулинозависимым диабетом и поврежденной после перенесенного коронавируса COVID-19 иммунной системой. Об этом исследователи рассказали в интервью телеканалу Россия, передает «Смотрим».

Новый продукт создан на основе кукурузной и нутовой муки, а не пшеничной

Такое сочетание помогает восстановить поврежденную вирусом иммунную систему, нормализовать уровень сахара в крови и, что важно, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку выводит вредный холестерин и предупреждает развитие атеросклероза.

Секрет лечебных свойств разработанного в Пятигорске хлеба кроется также в особом биологическом препарате на основе чайного гриба и тщательно подобранных растительных компонентах.

Этот поистине инновационный продукт не только невероятно полезен, но ещё и очень вкусный. Он уже готов к серийному производству.