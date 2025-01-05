Россиянка побывала на отдыхе в Катаре и поделилась своими впечатлениями от страны

Дизайнер интерьеров из Нижнего Новгорода Светлана Самойлова уже успела объездить многие страны мира. Недавно она добралась и до Катара, где в 2022 году прошел чемпионат мира по футболу. Своими впечатлениями о небольшой стране в Персидском заливе она поделилась с изданием NN.RU, передает РИА «Информинг».

В Катаре Светлана отдыхала в декабре. По ее словам, у россиян, которые отправляются на курорты зимой, выбор довольно ограничен. Хороший зимний отдых предлагают Таиланд, Малайзия, ОАЭ.

Катар для того, чтобы провести новогодние каникулы, выбирают немногие. Одной из причин этого женщина называет тот факт, что многие граждане РФ даже не подозревают о существовании такой страны.

Светлана же отправилась туда по рекомендации своей подруги детства, которая несколько лет назад переехала жить в эту страну.

Население Катара - менее 3 млн человек

Треть из них проживают в Дохе, столице. Именно в этом городе неделю провела и нижегородка.

Путевка ей обошлась в 83 тысячи рублей. В эту сумму вошли страховка, перелет из Москвы авиалиниями Катара и номер в хорошем четырехзвездочном отеле с завтраками.

Дополнительно Светлана потратила в Катаре еще примерно 50 000 руб. Деньги ушли на еду и шопинг.

По словам путешественницы, кулинарные изыски в Дохе стоят дорого. Даже обычное блюдо в кафе в среднем обойдется примерно 1 500 руб. Если ресторан расположен в центре столицы, цены стартуют уже от двух тысяч.

В целом, констатировала россиянка, жизнь в Катаре достаточно дорогая. Она склонна объяснять это высокими зарплатами в стране.

Россиянам, которые захотят последовать ее примеру и отправиться в Катар на отдых, следует учесть несколько нюансов.

Например, местных жителей категорически нельзя фотографировать. Даже если человек случайно сделал снимок и в кадр попал местный, ему стоит быть готовым к тому, что фото придется удалить.

Огромное впечатление на путешественницу произвело то, что в Катаре очень чисто и безопасно на улицах.

«Можно спокойно оставить на фуд-корте телефон и кошелек, они будет лежать. К столу никто не подойдет. На пляже можно спокойно оставлять вещи. Можно спокойно гулять в два часа ночи и к тебе никто не пристанет», - заключила собеседница издания.

РИА «Информинг» ранее рассказывал о том, как прибывшие в Таиланд туристы ошалели, когда в новогоднюю ночь лодочник остановился посреди моря и заставил их заплатить по высокому праздничному тарифу.