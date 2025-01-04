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Искусственный интеллект имеет огромный потенциал к археологическим открытиям: древнее сооружение под Аравийской пустыней он уже обнаружил

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Искусственный интеллект имеет огромный потенциал к археологическим открытиям: древнее сооружение под Аравийской пустыней он уже обнаружил
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые-археологи решились использовать огромные возможности искусственного интеллекта во время экспедиции в Аравийской пустыни.

Современные технологии с использованием искусственного интеллекта помогают исследователям находить артефакты даже в труднодоступных местах.

Классические раскопки с участием людей в пустынях могут быть опасными, поскольку там часто случаются песчаные бури

Да и дюны сами по себе небезопасны.

Для выявления возможных объектов, представляющих интерес для науки, под Аравийской пустыней, ученые использовали спутниковые снимки и возможности искусственного интеллекта. Он изучил изображения и в итоге смог обнаружить новые археологические сооружения.

Речь идет о территории в 650 тысяч квадратных километров на Аравийском полуострове. Для того, чтобы понять, что именно там может находиться, было применено структурирование на 3D-моделях.

Археологи не ожидали, что искусственный интеллект может оказаться настолько эффективным их области. В будущем они намерены расширить его использование. Особенно на территориях, где никогда не ступала нога современного человека.

Информационное агентство «Informing»

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