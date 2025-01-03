Ученые обнадежили: новая модель показала, что жизнь на земле просуществует еще как минимум 1,7 млрд лет

Ученые из Чикагского университета и Института Вейцмана в Израиле разработали новую модель, которая показала, что жизнь на земле просуществует ещё как минимум 1,7 млрд лет. Причем, вне зависимости от климатических изменений, которые будут происходить на планете.

Моделирование показало, что вследствие увеличения светимости единственной звезды Солнечной системы температура поверхности Земли будет повышаться

Это обернется уменьшением количества углекислого газа в атмосфере, необходимого для жизни растений. Впрочем, это будет происходить постепенно, то есть резких изменений флора не почувствует.

«Наша модель продемонстрировала, что взаимодействие между климатом, продуктивностью и выветриванием растений может замедлить уменьшение уровня углекислого газа, вызванное увеличением светимости Солнца, и предотвратить голодание растений из-за недостатка CO2», — растолковали ученые.

Вариант с резким вымиранием растений возможен в случае резкого недостатка углекислого газа и резкого перегрева поверхности планеты. При таких развитиях событий Земля будет опустошена через 1,3 млрд лет и 1,8 млрд лет соответственно, передает iXBT.com.

«Информинг» ранее делился советом британских ученых о том, как можно зарядить свой мозг энергией на сутки.