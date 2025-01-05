Информинг » В Мире » Ученые назвали пять стран, которые смогут пережить ядерную войну

Ученые назвали пять стран, которые смогут пережить ядерную войну

Image 16+
Ученые назвали пять стран, которые смогут пережить ядерную войну
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

По мнению группы ученых из Новой Зеландии, пять стран мира смогут пережить глобальную ядерную войну.

Об этом говорится в публикации журнала Risk Analysis.

Пережить ядерную зиму могут жители тех стран, где сохранится сельское хозяйство

В Университете Отаго изучили корреляцию огромного количества пепла после ядерного взрыва, а также уменьшение количества солнечных дней. Полученные данные позволили им просчитать масштабы ущерба, которые понесет сельское хозяйство.
Моделирование гипотетической ядерной войны между Россией и блоком НАТО показало, что в результате катастрофы в атмосфере окажется не менее 150 тераграмм сажи. Это, безусловно, скажется не только на людях, но и на растенияъ.

Агропромышленный комплекс как отрасль может исчезнуть на 80%. И это при самом оптимистичном сценарии. В худшем случае - на все 100%. Преимущественно это касается стран северного полушария Земли.

Несколько лучше ситуация будет в южном полушарии.

Сельское хозяйство хотя бы на 20% сохранится на территориях Новой Зеландии, Австралии, Исландии, Вануату и Соломоновых островов, что позволит жителям данных стран пережить ядерную зиму.

Информационное агентство «Informing»

Ученые испугались зловещего сигнала, издаваемого черными саркофагами из Антарктиды

Ученые испугались зловещего сигнала, издаваемого черными саркофагами из Антарктиды

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Предсказавший COVID британский экстрасенс предрек начало Третьей мировой войны в 2025 году

Вчера, 23:15

Атомные подлодки-невидимки рискуют стать видимыми из-за возможностей искусственного интеллекта

Вчера, 21:37

Появление «загадочной» двери в Антарктиде на Google Maps объяснили ученые

Вчера, 19:33

Россиянка побывала на отдыхе в Катаре и поделилась своими впечатлениями от страны

Вчера, 15:48

Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае

Вчера, 11:30

Ученые назвали пять стран, которые смогут пережить ядерную войну

Вчера, 11:12

Искусственный интеллект имеет огромный потенциал к археологическим открытиям: древнее сооружение под Аравийской пустыней он уже обнаружил

4-01-2025, 17:43

В Таиланде туристы ошалели, когда лодочник остановился в море и озвучил им новогодний прайс

4-01-2025, 15:25

Ученые испугались зловещего сигнала, издаваемого черными саркофагами из Антарктиды

3-01-2025, 17:15

Ученые обнадежили: новая модель показала, что жизнь на земле просуществует еще как минимум 1,7 млрд лет

3-01-2025, 14:12

Daily Mail: Ванга пророчила, что в 2025 году Европу сотрясет разрушительная война

2-01-2025, 23:10

«Турпром» рассказал о темной стороне Паттайи: туристы не всегда видят, но догадываются

2-01-2025, 12:28

«Поколение альфа - все»: Родившиеся с 2025 года дети станут представителями поколения бета

30-12-2024, 22:54

Stels-истребители шестого поколения увидели в небе над Китаем

29-12-2024, 16:05

Ученые из Великобритании рассказали, как зарядить мозг энергией на сутки

29-12-2024, 14:50

ИИ выйдет из-под контроля, а технологии подкожного чипирования станут обыденностью: Экстрасенс Атос Саломе поделился прогнозом на 2025 год

28-12-2024, 11:05

110-летний житель Британии объяснил свое долголетие собачьей едой

27-12-2024, 16:32

18 лет настоящего ада: отсидевший в тюрьме Таиланда британец рассказал о том, что ему довелось пережить

27-12-2024, 12:35

В США найдены окаменелости «инопланетного» растения: ученые не могут объяснить его происхождение

26-12-2024, 12:45

Metro: В Великобритании у девушки менопауза началась в 15 лет

26-12-2024, 10:14

Новости партнеров
2023
ru-RU