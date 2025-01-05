Ученые назвали пять стран, которые смогут пережить ядерную войну

По мнению группы ученых из Новой Зеландии, пять стран мира смогут пережить глобальную ядерную войну.

Об этом говорится в публикации журнала Risk Analysis.

Пережить ядерную зиму могут жители тех стран, где сохранится сельское хозяйство

В Университете Отаго изучили корреляцию огромного количества пепла после ядерного взрыва, а также уменьшение количества солнечных дней. Полученные данные позволили им просчитать масштабы ущерба, которые понесет сельское хозяйство.

Моделирование гипотетической ядерной войны между Россией и блоком НАТО показало, что в результате катастрофы в атмосфере окажется не менее 150 тераграмм сажи. Это, безусловно, скажется не только на людях, но и на растенияъ.

Агропромышленный комплекс как отрасль может исчезнуть на 80%. И это при самом оптимистичном сценарии. В худшем случае - на все 100%. Преимущественно это касается стран северного полушария Земли.

Несколько лучше ситуация будет в южном полушарии.

Сельское хозяйство хотя бы на 20% сохранится на территориях Новой Зеландии, Австралии, Исландии, Вануату и Соломоновых островов, что позволит жителям данных стран пережить ядерную зиму.