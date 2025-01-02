«Турпром» рассказал о темной стороне Паттайи: туристы не всегда видят, но догадываются

Паттайя у большинства туристов ассоциируется с бесконечным весельем, шумными вечеринками и яркими огнями. Но это всего лишь фасад, за которым скрывается темная реальность. О ней своей статье рассказала специализированные издания «Турпром».

Город уже давно имеет репутацию центра секс-туризма

Массажных салонов и ночных клубов, где предлагают развлечения для взрослых, очень много. Однако эта индустрия - сотни загубленных судеб. Это та цена, которую доводится платить местным за то, чтобы у туристов не исчезало желание приехать сюда вновь.

«Многие приезжают к нам за своим представлением о свободе, но не видят, какую цену за это платят другие» - поведал местный житель.

Паттайя (Таиланд) в плане безопасности оставляет желать лучшего. Туриста в городе пытаются обмануть на каждом шагу. Там запросто можно купить поддельные сувениры, а в ресторанах заплатить по счету больше, чем надо - предприимчивые сотрудники не упустят возможности вписать блюдо, которые клиент реально не заказывал.

Ах да, еще внезапные потери кошельков стоит вспомнить. Это привычные истории для гостей, которые хотя бы раз прогулялись по центральным районам. «Турпром» отмечает, что даже велорикши, считающиеся безобидными, является частью этой цепочки.

Тем отдыхающим, кто отправляется на Паттайю, стоит иметь в виду, что этот город является зоной повышенного риска для пешеходов.

Туристам на дороге часто приходится находиться в стрессе из-за творящегося на дорогах хаоса, а также откровенного хамства водителей.

Последние буквально пренебрегают правилами дорожного движения, а коммунальные службы - состоянием тротуаров и пешеходных дорожек.

Подытоживая, стоит отметить, что в ночной Паттайе царит атмосфера, где весьма трудно провести четкую границу между весельем и опасностью.