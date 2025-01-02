Daily Mail: Ванга пророчила, что в 2025 году Европу сотрясет разрушительная война

Знаменитая на весь мир болгарская прорицательница Вангелия Пандева Гуштерова, более известная как Ванга, напророчила в 2025 году разрушительную войну в Европе. На это ее предсказание обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

В одном из пророчеств болгарской провидицы говорится о том, что в 2025 году Европу будет сотрясать разрушительная война

Незадолго до своей смерти Ванга сделала много предсказаний, в том числе о природных катаклизмах, землетрясениях, а также о пандемии ковида и вакцине от него - они, напоминает РИА «Информинг», реально сбылись. Но самыми страшными выдаются те, которые касаются боевых действий.

Как следует из некоторых толкований, разрушительная война в Европе то ли будет продолжаться вплоть до 5079 года - то ли будет длиться, но с перемириями.

И закончится, по мнению толкователей, концом существования всего живого. Проще говоря, финальной ее точкой станет конец света.

Британские журналисты спешат заверить своих читателей, что не стоит падать в панику и верить данному предсказанию. Как показывает практика, далеко не все пророчества бабы Ванги сбылись.

И вероятность войны, которая будет длиться тысячелетиями, не просто мала, а минимальна.

Пророчества Ванги не стоит воспринимать буквально. Тем более что сама баба никогда не вещала прямым текстом. Все ее предсказания были непрямыми, а их всегда можно интерпретировать по-разному.