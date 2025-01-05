Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае

В Поднебесной зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Система здравоохранения страны уже столкнулась колоссальной нагрузкой, что вызвала чрезвычайную обеспокоенность у медиков. Больницы страны буквально переполнены детьми. Об этом говорится в публикации издания Daily Star.

Метапневмовирус и его симптомы

Самыми восприимчивыми к нему являются дети, поэтому их принято считать наиболее уязвимой перед вирусом группой.

Инфицированные жалуются на озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение.

То есть, данную симптоматику можно легко спутать с ОРВИ, гриппом А, коронавирусом.

Распространяется он при прямом либо тесном контакте с респираторными выделениями зараженных или при контакте с загрязненными выделениями предметами и поверхностями. На данный момент вакцины против hMPV не существует.

В этой связи медики призывают вновь начать повсеместное использование масок и санитайзеров для рук с целью снижения рисков заражения.