Известный российский политик и эрудит Анатолий Вассерман назвал дату возрождения Советского Союза. По его мнению, это неизбежно произойдет уже в наступившем 2025 году. Его прогноз идентичен с прогнозом математика с мировым именем.
Снова счастливы вместе?
Еще несколько лет назад сама мысль о возрождении такого государства, как СССР, казалось невозможной. Однако в последнее время все больше политиков и даже ученых начинают высказываться о том, что подобное более чем реально.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не сомневается, что возрождение СССР в том или ином формате произойдет именно в обозримом будущем.
Свое мнение эрудит обосновал.
В продолжение своей мысли он подчеркнул, что если континентальные империи когда-нибудь и разваливаются, то всегда находятся причины, по которым они довольно скоро восстанавливаются.
Россию Васерман назвал классическим примером континентальной империи, передает «Московский комсомолец».
Ранняя РИА «Информинг» публиковало прогноз математика-гения Сидика Афгана на 2025 год. Он, как и Вассерман, выказал уверенность в том, что уже вскоре бывшие республики Советского Союза вновь объединятся.