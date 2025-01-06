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Вассерман вслед за математиком Афганом заявил, что СССР неизбежно возродится уже в 2025 году

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Вассерман вслед за математиком Афганом заявил, что СССР неизбежно возродится уже в 2025 году
В Мире / Политика / О разном
Фото из открытых источников

Известный российский политик и эрудит Анатолий Вассерман назвал дату возрождения Советского Союза. По его мнению, это неизбежно произойдет уже в наступившем 2025 году. Его прогноз идентичен с прогнозом математика с мировым именем.

Снова счастливы вместе?

Еще несколько лет назад сама мысль о возрождении такого государства, как СССР, казалось невозможной. Однако в последнее время все больше политиков и даже ученых начинают высказываться о том, что подобное более чем реально.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не сомневается, что возрождение СССР в том или ином формате произойдет именно в обозримом будущем.
Свое мнение эрудит обосновал.

«Возрождение СССР в том или ином виде – это не надежды, а неизбежность. Вы спросите: а почему неизбежность? А потому, что есть такая расхожая формула, что все империи рано или поздно распадаются. Это прежде всего относится к колониальным империям, где объединены под одним управлением регионы, удаленные друг от друга, - рассказывает российский эрудит, действующий депутат Государственной Думы. - Но существуют также империи континентальные, сформированные из народов, веками проживающих бок о бок и веками ищущих форматы выгодного всем взаимодействия».


В продолжение своей мысли он подчеркнул, что если континентальные империи когда-нибудь и разваливаются, то всегда находятся причины, по которым они довольно скоро восстанавливаются.

Россию Васерман назвал классическим примером континентальной империи, передает «Московский комсомолец».
Ранняя РИА «Информинг» публиковало прогноз математика-гения Сидика Афгана на 2025 год. Он, как и Вассерман, выказал уверенность в том, что уже вскоре бывшие республики Советского Союза вновь объединятся.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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