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Ведет к Ноеву Ковчегу: древняя карта подсказала, где может находиться библейский корабль

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Ведет к Ноеву Ковчегу: древняя карта подсказала, где может находиться библейский корабль
В Мире / Новости науки
Фото: The British Museum

Британский музей презентовал публике уникальную глиняную табличку, датированную VI веком до нашей эры. По сути, она является первой составленной картой мира.

Предположительное местонахождение Ноева Ковчега, где были все твари по паре, определено

Особое внимание на ней привлекает изображение Месопотамии - сегодня это территория Ирака. Стоит обратить внимание на области за пределами известного вавилонянам мира.

Как следует из этой глиняной таблички, Месопотамия заключена в двойное кольцо. Исследователи предполагают, что это говорит о том, что она занимала центральное место в мире вавилонян.

Небольшие круги и прямоугольники внутри реки представляют селение, в том числе и сам Вавилон.

Исследователь Ирвинг Финкель говорит о том, что данная глиняная табличка фактически дала нам, современникам, возможность представить физические границы древнего мира.

Если подключить ещё и мифологию, то можно (гипотетически) найти подтверждение вавилонской версии библейского потопа.

А, возможно, даже, найти сам Ноев ковчег. После изучения данной вавилонской карты ученые допустили, что он может находиться на склоне горы и назвался Утнапиштим, передает «Медиапоток».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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