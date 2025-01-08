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РБК спрогнозировал, что может произойти в мире в 2025 году - слом привычной реальности

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РБК спрогнозировал, что может произойти в мире в 2025 году - слом привычной реальности
В Мире / Экономика / О разном
Фото из открытых источников

«Слом привычной реальности», - такими словами озаглавило свою статью-прогноз о том, что может произойти в мире в 2025 году, агентство РБК.

Пессимистичных сценариев, по мнению источника, довольно много. Лондон, к примеру, рискует перестать стать мировым финансовым центром. В минувшем году местную биржу покинули 88 компаний - и это наихудший показатель со времен мирового кризиса 2008 года.

Германия может столкнуться с массовым банкротством компаний

Процесс, по факту, уже запущен. В одной из ведущих экономик ЕС в минувшим году банкротств по сравнению с предыдущим стало больше на 22,9%. Это стало следствием снижения спроса вырабатываемой продукции как за границей, так и внутри страны.

Сыграло свою роль и повышение налогов.

Производства страны начинают перебираться за границу. Уже 67% компаний полностью или частично перенесли бизнес за рубеж. Власти страны боятся, что тенденция продолжится.

После вступления в должность Дональд Трамп, пока еще только избранный президент США, может объявить «войну» Федеральной резервной системе и попытается провести реформу, прогнозирует агентство.

Серьезной проблемой для развитых западных экономик становится старение население. Не все гладко и с молодежью. Все больше молодых людей начинают поддерживать ультраправых.

Зумеры и миллениалы считают, что у пожилых сейчас больше шансов для самореализации и социальных лифтов.

Информационное агентство «Informing»

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