РБК спрогнозировал, что может произойти в мире в 2025 году - слом привычной реальности

«Слом привычной реальности», - такими словами озаглавило свою статью-прогноз о том, что может произойти в мире в 2025 году, агентство РБК.

Пессимистичных сценариев, по мнению источника, довольно много. Лондон, к примеру, рискует перестать стать мировым финансовым центром. В минувшем году местную биржу покинули 88 компаний - и это наихудший показатель со времен мирового кризиса 2008 года.

Германия может столкнуться с массовым банкротством компаний

Процесс, по факту, уже запущен. В одной из ведущих экономик ЕС в минувшим году банкротств по сравнению с предыдущим стало больше на 22,9%. Это стало следствием снижения спроса вырабатываемой продукции как за границей, так и внутри страны.

Сыграло свою роль и повышение налогов.

Производства страны начинают перебираться за границу. Уже 67% компаний полностью или частично перенесли бизнес за рубеж. Власти страны боятся, что тенденция продолжится.