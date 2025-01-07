Японская компания Kirin презентовала современный ЗОЖ-гаджет - электронную ложку, которая заменит соль

На выставке CES 2025 японской компанией Kirin Holdings была представлена новая электронная ложку, которая делает еду на вкус (по ощущениям) более соленой, хотя на самом деле она таковой не является.

Представители производителя пояснили, что для создания эффекта подсаливания используется слабый электрический ток для концентрации молекул ионов натрия в пище.

За счет этого продукты получают более сильный вкус умами и соли.

Цена данного гаджета - 217 долларов

Спрос на него огромный, но пока была выпущена лишь небольшая партия электронной ложки. Она уже поступала в магазины Японии, где ее размели буквально за считанные минуты.

Kirin намерена масштабировать производство и запустить продажи устройств по магазинам всего мира.

Гаджеты наверняка будут пользоваться спросом не только среди ЗОЖ-ников, но и лиц, склонных к гипертонии. Ведь, повторимся, такая ложка способна заметно повысить соленость пищи и улчшить ее вкус без добавления натрия.

Компания Kirin в своем пресс-релизе проинформировала, что создала данный гаджет с тем, чтобы приучить людей потреблять меньше соли.

Для Японии данная проблема особенно актуальна. Население страны потребляет соли в два раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.