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Ученые из США, возможно, обнаружили скопление душ в космосе

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Ученые из США, возможно, обнаружили скопление душ в космосе
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Американские ученые почти выдали очередную сенсацию. После проведенного исследования они высказали мнение, что души людей могут обитать в космосе.

Если исследования будут продолжены и гипотеза найдет свое подтверждение, она будет иметь огромное значение для понимания природы жизни человека на Земле, а затем его души в космическом пространстве.

Ученые инженерной школы имени Пратта использовали специальное высокоточное оборудование для регистрации электромагнитной активности в космосе во время изучения специальных уникальных явлений, напоминающих вспышки молний.

В ходе работы выяснилось, что они сосредоточены в определенных местах на протяжении нескольких километров

Это скопление душ, полагают ученые, может быть связано с различными факторами, такими как электрические разряды или магнитные поля.

Работа в данном направлении продолжается, но ученые пока не спешат раскрывать детали. Не исключено, что в ближайшем будущем они выступят с сенсационным заявлением, пишет «МедиаПоток».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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