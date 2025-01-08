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Это как ядерная бомба: в Британии уверены, что искусственный интеллект угрожает безопасной жизни человечества

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Это как ядерная бомба: в Британии уверены, что искусственный интеллект угрожает безопасной жизни человечества
В Мире / Новости науки / О разном
Фото из открытых источников

По итогам нескольких исследований ученые из Великобритании пришли к выводу, что искусственный интеллект представляет собой угрозу для человечества. Об этом говорится в публикации журнала Forbes.

Развитие ИИ семимильными шагами несет с собой серьезные риски

Исследователи разбили их на две категории. Первая и главная - искусственный интеллект может быть использован в качестве инструмента для проведения биологических, химический или цифровых атак.

Вторая - реальная угроза утраты контроля человеком над ИИ. В результате нейросети могут начать самостоятельно принимать решения и проявлять открытую враждебность к людям.

Ученые допускают, что развитие ИИ  может повлиять на глобальную безопасность, как это случилось в свое время при появлении ядерного оружия.

Обеспокоенность у исследователей вызывают и так называемые соревнования между разработчиками искусственного интеллекта.

Практика показывает, что порой компании отдают предпочтение скорости своей разработки и не уделяют должного внимания безопасности.

Примеров множество. Взять хотя бы ситуацию с Palantir Technologies.

Ее гендиректор Алекс Карп вынужден был признать, что часть их разработок в области искусственного интеллекта настолько эффективна, что компания даже опасается этого и не спешит презентовать их клиентам.

Центр безопасности искусственного интеллекта призывает разработчиков программ с ИИ правильно оценивать риски и делать все для того, чтобы свести их к минимуму.

При этом делать это надо немедленно, не откладывая на завтра. Предотвращение рисков связанных с нейросетями, можно в данном случае сравнить с предотвращением глобальной пандемии нового заболевания либо ядерной войны.

Заявление ученых было подписано многими ведущими экспертами в области. В том числе под ним поставили свою подпись и «крестный отец ИИ» Джеффри Хинтон и глава OpenAI Сэм Олтмен.

Информационное агентство «Informing»

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