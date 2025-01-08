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Тиктокер побывал во всех странах Европы и назвал худшую из них: в Сети с ним не все согласны

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Тиктокер побывал во всех странах Европы и назвал худшую из них: в Сети с ним не все согласны
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Трэвел-блоги в последние годы пользуются особой популярностью. Блогеры бывают в разных странах мира, рассказывают о плюсах и минусах путешествия по той или иной стране, дают дельные советы. Пользователь TikTok под ником olliepotts07 заявил, что успел объездить все страны Европы. Самую худшую, по его версии, он назвал. Впрочем, не все пользователи Сети согласились с тиктокером, передает «Турпром».

Худшей страной для путешествий в Европе блогер счел Армению

Ему не понравилась ни столица, ни сельская местность, ни местная еда. Также во многих регионах он не чувствовал себя в безопасности. Так что тем, кто собирается ехать в Армению одному, он рекомендовал бы обзавестись спутником либо спутницей.

olliepotts07 назвал Ереван, столицу страны, «очень скучным городом». Ключевой достопримечательностью является возвышающаяся близ города гора Арарат, на которой, согласно библейскому преданию, остановился Ноев Ковчег. Однако она, отметил блогер, расположена на территории соседней Турции.

Многие пользователи Сети возмутились выводами тиктокера и встали на защиту Армении, подчеркнув, что это страна с богатой культурой, уникальными традициями и особой кухней.



Информационное агентство «Informing»

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