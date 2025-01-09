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Изобилие в магазинах: профессор Бергманн выяснил, к чему это ведет

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Изобилие в магазинах: профессор Бергманн выяснил, к чему это ведет
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Группа ученых из Мюнхенского технического университета под предводительством диетолога Кристофа Бергманна выяснила, как огромный ассортимент в магазинах сказывается на здоровье человека. Результаты их работы опубликованы в научном журнале The Lancet.

Забегая наперед, можно сразу озвучить неутешительный вывод. Пищевое разнообразие вынуждает многих отдавать предпочтение вредной еде, а не здоровой.

В ходе своей работы ученые проанализировали пищевые предпочтения 5 000 жителей Германии в период с 2021 по 2024 годы, получив доказательства того, что если выбор встанет между чем-то вредным и вкусным, или не таким вкусным, но полезным, потребитель выберет первое.

Расширение ассортимента продуктов не способствует отказу от вредных пищевых привычек

Скорее, даже наоборот.

«Наше исследование показывает, что люди по-прежнему отдают предпочтение нездоровой пище, несмотря на доступность более полезных альтернатив», — прокомментировал профессор.


По результатами исследования, 52% принявших в нём участие, регулярно покупают сладкие газированные напитки. Продукты с низкой питательной ценностью на ежедневной основе употребляют в пищу 91% респондентов.

Больше всего нездоровой еды покупается в супермаркетах. Продажи снеков и чипсов там в 3-5 раз выше, нежели в ресторанах быстрого питания.

Таким образом, авторы исследования приходят к выводу, что качество питания немцев не улучшилось.

Даже правительственная программа по улучшению торговой инфраструктуры в отдаленных регионах Германии, на которую ушло 400 миллионов евро, не оказала влияния на пищевые привычки и не побудила потребителей отдавать предпочтение более здоровой еде.

Информационное агентство «Informing»

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