Изобилие в магазинах: профессор Бергманн выяснил, к чему это ведет

Группа ученых из Мюнхенского технического университета под предводительством диетолога Кристофа Бергманна выяснила, как огромный ассортимент в магазинах сказывается на здоровье человека. Результаты их работы опубликованы в научном журнале The Lancet.

Забегая наперед, можно сразу озвучить неутешительный вывод. Пищевое разнообразие вынуждает многих отдавать предпочтение вредной еде, а не здоровой.

В ходе своей работы ученые проанализировали пищевые предпочтения 5 000 жителей Германии в период с 2021 по 2024 годы, получив доказательства того, что если выбор встанет между чем-то вредным и вкусным, или не таким вкусным, но полезным, потребитель выберет первое.

Расширение ассортимента продуктов не способствует отказу от вредных пищевых привычек

Скорее, даже наоборот.

«Наше исследование показывает, что люди по-прежнему отдают предпочтение нездоровой пище, несмотря на доступность более полезных альтернатив», — прокомментировал профессор.



По результатами исследования, 52% принявших в нём участие, регулярно покупают сладкие газированные напитки. Продукты с низкой питательной ценностью на ежедневной основе употребляют в пищу 91% респондентов.

Больше всего нездоровой еды покупается в супермаркетах. Продажи снеков и чипсов там в 3-5 раз выше, нежели в ресторанах быстрого питания.

Таким образом, авторы исследования приходят к выводу, что качество питания немцев не улучшилось.

Даже правительственная программа по улучшению торговой инфраструктуры в отдаленных регионах Германии, на которую ушло 400 миллионов евро, не оказала влияния на пищевые привычки и не побудила потребителей отдавать предпочтение более здоровой еде.