В Китае еще одна вспышка - нового штамма вируса оспы обезьян

Пока Китай в фокусе всех ведущих СМИ мира из-за массовой заболеваемостью метапневмовирусом, который, вопреки утверждению многих, не является новым и не дает высокую летальность, в стране выявили еще одну кластерную вспышку. На этот раз, нового штамма вируса оспы обезьян lb. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Национального центра по контролю и профилактике заболеваний сообщает «Российская газета».

В ведомстве уточнили, что источником заражения стал иностранец

Это мужчина, «имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго».

К сему времени есть информация о четырёх заболевших новым штаммом вируса обезьян. Все пациенты - люди, тесно контактировавшие с вышеупомянутым иностранцем.

Симптоматика у них различная, преимущественно заболевшие страдают от сыпи и герпеса. Заболевание у них протекает относительно легко.

В Национальном центре заверили журналистов, что все зараженные получают необходимое лечение.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание. Больные зачастую жалуются на болезненную сыпь, увеличение лимфоузлов и сильнейшую лихорадку.

В большинстве случаев протекает в лёгкой и средней формах, но регистрируются и тяжёлые формы оспы обезьян.