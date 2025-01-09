Океанологи из США: усиление течений в Тихом океане ведет к аномалиям

Учеными Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Университета Майями были зафиксированы изменения в циркуляции вод Тихого океана в сторону усиления. Утверждение базируется на результатах многолетних наблюдений. Работа исследователей вышла из печати в журнале Journal of Geophysical Research: Oceans.

Практически 30 лет океанологи во время изучения Мирового океана наблюдали усиление экваториальных течений. За три десятилетия, как показывают их расчеты, интенсивность их вдоль экватора выросла на 20%, а в некоторых местах этот показатель достигает целых 60%.

Усиление течений исследователи склонны связывать с глобальным потеплением на планете, а также природным явлением Эль-Ниньо, которому присуще перемещение теплых вод с запада на восток.

Океанологи предупреждают, что эти крайне серьезные изменения ведут к усилению климатических аномалий.

Верхний слой океана, известный как экваториальный термоклин, крайне чувствителен к атмосферным изменениям. Его импульсы передаются и глубинным водам.

Во время исследования также выяснилось, что меридиональные течения также становятся более интенсивными. Это угрожает засухами и наводнениями в будущем.