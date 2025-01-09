В Англии во время строительства новой АЭС нашли клад монет XI века в свинцовой оболочке

На побережье Саффолка в Сайзуэлле, на территории, отведенной под строительство новой атомной электростанции, был обнаружен старинный клад. В свинцовом пакете лежала 321 серебряная монета. Деньги датируются XI веком - были выпущены в период 1036–1044 годов.

Археологи из Oxford Cotswold Archaeology, вскрывая свинцовую оболочку, предположили, что под ней также была текстильная подложка, но со временем она разложилась.

319 монет в кладе - пенни, еще две - полупенсы.

Когда клад прятали, на эти деньги можно было купить примерно 16 коров

То есть, скорее всего деньги - сбережения фермера или торговца, а не представителя знати.

Найденные монеты относятся к правлениям Гарольда I «Заячьей ноги», Хардекнута и Эдуарда Исповедника, уточняет ОСН.

Предполагается, что они были закопаны именно во времена правления Эдуарда. В стране тогда наблюдалась нестабильность.

Примерно 40% отчеканены в Лондоне, остальные - в более чем 30 других английских городах.

Археологи уже успели назвать клад «выдающимся».