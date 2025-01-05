Предсказавший COVID британский экстрасенс предрек начало Третьей мировой войны в 2025 году

Британский экстрасенс Николас Ауджула, который пользуется огромной популярностью благодаря тому, что предсказал пандемию COVID и победу Трампа на выборах, поделился своим прогнозом на наступивший год. Он получился весьма мрачным. Если верить данному ясновидящему, летом 2025 года начнется третья мировая война, передает «Ньюс.ру» со ссылкой на издание Daily Mail.

Третьей мировой не миновать?

«Нам предстоит стать свидетелями ужасающих проявлений человеческого зла и насилия по отношению друг к другу», — предупреждает Ауджула.

Экстрасенс добавил, что 2025-й станет годом, когда прошлое и будущее сойдутся.

В конечном результате это приведет к возрождению традиционных ценностей, а также к прорыву в области науки.

Ауджула также увидел большой потенциал женского спорта. И, как и многие другие прорицатели, предупредил о возможности природных катаклизмов.

РИА «Информинг» ранее делился прогнозом на год, сделанным путем математических расчетов ученым Сидиком Афганом.