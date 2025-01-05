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Появление «загадочной» двери в Антарктиде на Google Maps объяснили ученые

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Появление «загадочной» двери в Антарктиде на Google Maps объяснили ученые
В Мире / Новости науки
Фото: скриншот спутникового снимка

В Сети начался настоящий ажиотаж после того, как пользователи Google Maps обнаружили на спутниковом снимке загадочную дверь. Она расположена к юго-востоку от японской станции в Антарктиде.

Британский таблоид Daily Mail даже приводит точные координаты объекта - 69°00’50 южной широты и 39°36’22 восточной долготы.

Версий в интернете было высказано более чем достаточно

Некоторые даже предположили, что дверь ведет в жилище снежного человека. Также была озвучена гипотеза о входе на станцию пришельцев.

Пролить свет на появление загадочного объекта на спутниковом снимке взялся профессор гляциологии Бетан Дэвис из Университета Ньюкасла.

Он призвал отбросить напрочь все теории заговора. Ученый считает, что за дверь люди приняли севший на мель айсберг, который начал стремительно таять в месте, которое и было принято за дверь.

Профессор Мартин Зигерт из Института Грэнтэма солидарен со своим коллегой. По его словам, на спутниковом изображении действительно видно движение льда вокруг твердого подледникового препятствия.

На днях РИА «Информинг» рассказывал о найденных в Антарктиде черных саркофагах и зловещем гуле, который они издавали.

Информационное агентство «Informing»

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