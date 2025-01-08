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Гид назвал россиянам самые лучшие места для посещения во время путешествия по Белоруссии

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Гид назвал россиянам самые лучшие места для посещения во время путешествия по Белоруссии
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Немало россиян отправляются зимой на каникулы в Белоруссии. Там действительно много туристических достопримечательностей и есть на что посмотреть. На какие объекты стоит обратить внимание по прибытию в страну нашим коллегам из издания «Вечерняя Москва» рассказал туристический гид Рустам Иманов.

По словам эксперта, чаще всего россияне отправляются в Витебск, Хатынь, Гродно, Брест, Дудутки, известные замки Несвижа и Мира, и, естественно, в столицу - Минск.

Последние годы все более популярными становятся такие туристические локации, как Полоцк, Ружаны, Лидский замок.

Эксперт подчёркивает, что данные места лучше всего подходят для туристического и культурного знакомства с Белоруссией.

«Заповедный напев, заповедная даль...»

Люди, которые приезжают в РБ, просто не могут себе позволить не побывать в Беловежской пуще. Эту туристическую достопримечательность знают многие благодаря популярной во времена Советского союза песне коллектива «Песняры».

Дополнительно известность данной локации принесло подписание договора о прекращении существования СССР в декабре 1991 года.

Беловежская пуща - это один из крупнейших в Европе первобытных равнинных реликтовых лесов и старейший заповедник в Старом Свете, отмечает Иманов.

Если есть возможность, стоит побывать в тихом и уютном городке близ границы с Польшей - Бресте. Там находится знаменитая Брестская крепость, 22 июня 1941 года подвергшаяся внезапному нападению фашистских войск.

В настоящее время Брестская крепость представляет собой мемориальный комплекс.

Хатынь располагается по дороге от границы до Минска. Её история ужасает — это одна из множества деревень, которая была сожжена фашистами вместе с жителями.

В Минске, столице, туристам стоит посетить католический храм — Костел Святых Симеона и Елены. Он привлекает внимание приезжих своим необычным цветом фасада - красным.

«Центральный детский парк им. Горького — очень живописное место. Это самый крупный парк столицы, чья площадь достигает почти 30 га», - советует гид еще одну локацию в Минске.

Информационное агентство «Informing»

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