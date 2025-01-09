Информинг » В Мире » Топовая блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой во время ужина

Топовая блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой во время ужина

Image 16+
Топовая блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой во время ужина
В Мире / Знаменитости
Фото из открытых источников

27-летняя топ-блогерша Кэрол Акоста, которую в сети знают как Killadamente, ушла из жизни в возрасте 27 лет. С девушкой, у которой было почти 6,8 миллиона подписчиков, приключилось несчастье во время ужина с родственниками. Кэрол подавилась едой - спасти ее, увы, не смогли, передает People.

Трагический случай произошел третьего января в Нью-Йорке (США)

Кузина Акосты рассказала некоторые детали произошедшего.

По словам женщины, во время ужина блогерша неожиданно начала задыхаться. Она предположила, что «произошел какой-то приступ».

Акоста была в экстренном порядке госпитализирована, но спасти ее так и не удалось.

У женщины осталось двое детей.

Официально причина смерти Killadamente пока не озвучена.
В соцсети блогерша пропагандировала бодипозитив и рассказывала подписчикам о своей жизни.

Информационное агентство «Informing»

РБК спрогнозировал, что может произойти в мире в 2025 году - слом привычной реальности

РБК спрогнозировал, что может произойти в мире в 2025 году - слом привычной реальности

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Англии во время строительства новой АЭС нашли клад монет XI века в свинцовой оболочке

Сегодня, 13:24

Океанологи из США: усиление течений в Тихом океане ведет к аномалиям

Сегодня, 13:03

Топовая блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой во время ужина

Сегодня, 12:43

В Китае еще одна вспышка - нового штамма вируса оспы обезьян

Сегодня, 11:57

Изобилие в магазинах: профессор Бергманн выяснил, к чему это ведет

Сегодня, 10:31

Тиктокер побывал во всех странах Европы и назвал худшую из них: в Сети с ним не все согласны

Вчера, 16:01

РБК спрогнозировал, что может произойти в мире в 2025 году - слом привычной реальности

Вчера, 13:57

Гид назвал россиянам самые лучшие места для посещения во время путешествия по Белоруссии

Вчера, 13:04

Это как ядерная бомба: в Британии уверены, что искусственный интеллект угрожает безопасной жизни человечества

Вчера, 10:28

Японская компания Kirin презентовала современный ЗОЖ-гаджет - электронную ложку, которая заменит соль

7-01-2025, 15:48

Ведет к Ноеву Ковчегу: древняя карта подсказала, где может находиться библейский корабль

7-01-2025, 15:30

Ученые из США, возможно, обнаружили скопление душ в космосе

7-01-2025, 14:50

Hürriyet: Новые власти Сирии потребовали от курдов сложить оружие

6-01-2025, 21:01

«Ледник Судного дня» в Антарктиде находится на грани полного разрушения: уровень мирового океана может подняться, ряд городов уйдут под воду

6-01-2025, 14:46

Немецкий хирург заразился раком от пациента во время операции по удалению опухоли

6-01-2025, 13:06

Вассерман вслед за математиком Афганом заявил, что СССР неизбежно возродится уже в 2025 году

6-01-2025, 11:25

У американки, привитой от коронавируса вакциной Pfizer, грудь выросла со второго до седьмого размера

6-01-2025, 07:14

Предсказавший COVID британский экстрасенс предрек начало Третьей мировой войны в 2025 году

5-01-2025, 23:15

Атомные подлодки-невидимки рискуют стать видимыми из-за возможностей искусственного интеллекта

5-01-2025, 21:37

Появление «загадочной» двери в Антарктиде на Google Maps объяснили ученые

5-01-2025, 19:33

Новости партнеров
2023
ru-RU