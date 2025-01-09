Топовая блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой во время ужина

27-летняя топ-блогерша Кэрол Акоста, которую в сети знают как Killadamente, ушла из жизни в возрасте 27 лет. С девушкой, у которой было почти 6,8 миллиона подписчиков, приключилось несчастье во время ужина с родственниками. Кэрол подавилась едой - спасти ее, увы, не смогли, передает People.

Трагический случай произошел третьего января в Нью-Йорке (США)

Кузина Акосты рассказала некоторые детали произошедшего.

По словам женщины, во время ужина блогерша неожиданно начала задыхаться. Она предположила, что «произошел какой-то приступ».

Акоста была в экстренном порядке госпитализирована, но спасти ее так и не удалось.

У женщины осталось двое детей.

Официально причина смерти Killadamente пока не озвучена.

В соцсети блогерша пропагандировала бодипозитив и рассказывала подписчикам о своей жизни.