Вы только представьте! Камеру на 500 МП получит преемник флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra

Преемник Galaxy S24 Ultra получит от Samsung новую камеру на 500 Мп - вы только представьте это! Производитель из Южной Кореи работает над сенсором, который обещает превзойти Sony Exmor RS для будущих iPhone. Об этом сообщает издание «Астера».

Как говорится, прочувствуйте разницу. Но сначала подождите выхода устройства

В настоящее время готовящийся к выходу флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra получит одну из самых мощных камер в мире - на 200 Мп. У нее, по сути, почти нет конкурентов.

Главный сенсор устройства обладает разрешением, превышающим характеристики полнокадровых и среднеформатных камер. Для сравнения, у Hasselblad X2D-100C она всего 100 Мп.

Подчеркивается, что размер сенсора флагманского Galaxy S24 Ultra составляет 1/1,3 дюйма, но пиксели камеры имеют размер всего 0,6 мкм, что намного меньше в сравнении с 3,76 мкм у Hasselblad.

Инсайдер @Jukanlosreve рассказал о планах компании Samsung завершить работу на 500 Мп сенсором для преемника флагмана, благодаря которому цифровой зум станет еще более эффективным.

Хотя и принято считать, что с увеличением разрешения светосила объектива и динамический диапазон не улучшаются.

Samsung также, как сообщалось ранее, продолжает работу над новым трёхслойным сенсором для смартфонов iPhone.