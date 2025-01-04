Информинг » Наука и техника » OWASP: искусственный интеллект породил новые угрозы в виде промпт–инъекций - плюс еще одна фобия в списке многих

OWASP: искусственный интеллект породил новые угрозы в виде промпт–инъекций - плюс еще одна фобия в списке многих

Image 16+
OWASP: искусственный интеллект породил новые угрозы в виде промпт–инъекций - плюс еще одна фобия в списке многих
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Эксперты по кибербезопасности из международной организации OWASP (Open Worldwide Application Security Project) по итогам проведенного анализа предупредили о подводных камнях приложений с искусственным интеллектом. Первый список угроз, связанных с внедрением ИИ, ними был представлен еще в 2023 году, передает издание DP.RU. И вот теперь появился новый.

Самой распространенной уязвимостью эксперты назвали манипуляцию входными данными

Ее еще называют промпт-инъекцией.

В чем суть: аферисты и кибер-мошенники могут намеренно формулировать запросы таким образом, чтобы ввести систему в заблуждение, отклонив ее от изначально задуманного разработчиком сценария.

В итоге это оборачивается неадекватным ответом и советом либо даже принуждением к потенциально опасным для человека действиям.

Злоумышленники пользуются тем, что для языковых моделей на основе ИИ не существует четкого разграничения между инструкциями и данными, которые ними обрабатываются.

Искусственный интеллект получает запрос в виде обычного текста, который принято называть промптом.

Инструкции - это вводная часть, а вопрос пользователя является уже частью данных.

Как это работает специалисты привели на примере чат-бота интернет-магазина, имеющего доступ к базе заказов.

Такой бот может не только предоставить исчерпывающую информацию о вашем заказе, но и параллельно ознакомиться с историей покупок других клиентов. Затем его знания могут использовать мошенники в собственных целях.

Информационное агентство «Informing»

Чего стоит ждать землянам после первой в 2025 году вспышки на Солнце X-класса

Чего стоит ждать землянам после первой в 2025 году вспышки на Солнце X-класса

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Атомные подлодки-невидимки рискуют стать видимыми из-за возможностей искусственного интеллекта

Вчера, 21:37

OWASP: искусственный интеллект породил новые угрозы в виде промпт–инъекций - плюс еще одна фобия в списке многих

4-01-2025, 13:15

Чего стоит ждать землянам после первой в 2025 году вспышки на Солнце X-класса

4-01-2025, 12:38

Вы только представьте! Камеру на 500 МП получит преемник флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra

3-01-2025, 16:08

История повторяется: доля рынка Windows 11 снова падает, а Windows 10 растет

1-01-2025, 22:30

Ford отзывает свыше 20 тысяч гибридов из-за заводского дефекта с батареей

1-01-2025, 14:24

Три полезных новогодних салата из простых продуктов, которые порекомендовал нам приготовить ИИ

31-12-2024, 10:09

Stels-истребители шестого поколения увидели в небе над Китаем

29-12-2024, 16:05

Россиян предупредили о схеме мошенничества с использованием NFC

28-12-2024, 09:28

Успейте опробовать: Diablo 4 стала полностью бесплатной, но только до 3 января

22-12-2024, 18:56

Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

19-12-2024, 17:18

Xiaomi готовит к выходу Redmi Turbo 4 на платформе MediaTek Dimensity

19-12-2024, 15:05

The Astrophysical Journal: Ученые подтвердили существование массивных планет вокруг старых звезд

18-12-2024, 10:31

Вирус BADBOX успел заразить 30 000 устройств, прежде чем его нейтрализовали

15-12-2024, 16:08

Бюджетные смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro показались на рендерах

14-12-2024, 15:41

Starry Night: смартфон Nubia Z70 Ultra получит расцветку в стиле картины Ван Гога

19-11-2024, 12:40

Новые российские боевые роботы «Велес» и «Крот»: инновации на поле боя"

5-11-2024, 19:43

Компания Apple планирует заменить людей роботами

25-06-2024, 22:13

Хомяк завоевывает мир: как россиянам заработать миллион в Hamster Combat

11-06-2024, 16:38

Названы лучшие 5 смартфонов для мобильных игр

5-06-2024, 21:23

Новости партнеров
2023
ru-RU