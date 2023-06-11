NYT: Внедрение искуственного интелекта может на Земле уничтожить человечество

Газета The New York Times пишет о потенциальных рисках развития искусственного интеллекта (ИИ). И хотя пока эти системы не представляют потенциальной угрозы человечеству, авторы научной статьи не исключают возможные трагические последствия в ближайшем будущем.

Как говорят эксперты, компании могут дать ИИ больше автономии и связать их с важной инфраструктурой, в том числе с электрическими сетями, фондовыми рынками и вооружением. Проблема возникнет из-за отсутствия возможности полного отключения таких систем, что может привести к непредвиденным последствиям.

Кроме того, научные работники подчеркивают, что по мере развития ИИ системы становятся самообучающимися и могут весьма неожиданно себя вести. Ограничения, существующие сейчас, могут быть преодолены, если разработчики улучшат некоторые программы.